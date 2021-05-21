В Запорожской области произошло массовое отравление бездомных собак. Фото

РепортерUA 21 мая 2021 - 11:58

В Днепрорудном (Запорожская область) неизвестные отравили собак. Возле школы «Светоч», детсадов № 5 и № 6 местные жители нашли пять отравленных собак, еще двое заметили в первом микрорайоне возле детсада № 2 и супермаркета «Сильпо».

На ситуацию отреагировала местная зоозащитница Татьяна Жужа, которая разместила в Фейсбуке пост с призывом придать огласке данную ситуацию. Животные были или уже мертвы, либо доживали свои последние минуты, сражаясь в конвульсиях.

Татьяна рассказала, что, скорее всего, собак отравили препаратом, который предназначен для лечения туберкулеза у людей. Зато в больших дозах он вызывает у животных мучительную смерть. По факту отравления животных женщина готовит заявление в полицию. 

Напомним, ранее РепортерUA сообщал о том, что в прошлом году в Запорожье мужчина жестоко расправился с двумя овчарками, решив таким образом отомстить бывшей жене. Трагедия произошла 8 июля, в одном из частных домов. Животных пытались спасти всеми возможными методами в ветеринарной клинике. Увы, все усилия оказались тщетными - собаки погибли после долгих мучений.

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