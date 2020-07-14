Полиция должна открыть уголовное дело по факту отравления собак - запорожский юрист. Видео

Запорожский юрист Иван Черкашин прокомментировал факт убийства двух собак, который произошел на прошлой неделе. По его словам, полиция обязана открыть уголовное дело. Об этом говорится в сюжете ТРК «Алекс».
«Данное дело подпадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса Украины и полиция обязанна открыть уголовное производство по ст 299 УКУ, которая предусматривает либо арест до 6 месяцев либо ограничение свободы. Если предусматривается, что действия лица являются последовательными, направлены против этих людей и на уничтожение животных, то это предоставляет основания для открытия уголовного производства по статье «Угроза убийством», - подчеркнул Иван Черкашин.
Как сообщили РепортерUA в полиции, информация о данном событии внесена в журнал Единого учета. Сведения о событии пока в ЕРДР не вносили, ожидаются результаты проведения экспертизы.
Напомним, в Запорожье мужчина жестоко расправился с двумя овчарками, решив таким образом отомстить бывшей жене. Сейчас он угрожает экс-супруге и дочери физической расправой. Трагедия произошла 8 июля, в одном из частных домов. Животных пытались спасти всеми возможными методами в ветеринарной клинике. Увы, все усилия оказались тщетными - собаки погибли после долгих мучений.