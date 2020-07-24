«Сегодня этот человек опасен и для общества, и для себя»: хозяйка собак, которых отравили в Запорожье

В Запорожье сведения об убийстве двух овчарок, которое произошло 8 июля, полиция внесла в ЕРДР по ст. 299 УКУ («Жестокое обращение с животными»). Согласно санкции данной статьи мужчине может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы. Об этом РепортерUA сообщили в полиции.
Напомним, мужчина жестоко расправился с двумя овчарками, решив таким образом отомстить бывшей жене. Трагедия произошла 8 июля, в одном из частных домов. Животных пытались спасти всеми возможными методами в ветеринарной клинике. Увы, все усилия оказались тщетными - собаки погибли после долгих мучений.
Данная трагедия не оставила равнодушными никого. Помочь женщине отозвались друзья, юристы, общественники, а также члены Общественной организации «Запорожская зоозащитная лига».
«Человек, который смог хладнокровно убить своих питомцев, он уже опасен для социума. Мы об этом всегда, как зоозащитники, говорим, что нельзя закрывать глаза на жестокое обращение с животными. Завтра на месте жертвы можете стать вы», – прокомментировали ранее РепортерUA в организации.
Отметим, что факт отравления собак зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроме того, женщина отправила биоматериалы в Государственный научно-опытный институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве и уже получила результаты, которые говорят о том, что собак отравили препаратом – Изониазид.
В эксклюзивном комментарии РепортерUA женщина рассказала о трагической истории своей семьи:
«Это история не только отравления двух собак, а история семьи, когда человек потенциально больной превращается в монстра. Ребенок боится находится с ним в одном доме. Мы пытались его уговорить лечится, наладить какой-то диалог, но все напрасно. Мы звонили родственникам, просили о помощи, чтобы объединиться и положить его в психоневрологический диспансер, но поддержки не увидели. В ответ они лишь сослались на его сложный характерю. Вот человек с «плохим» характером, когда развелся, уничтожил все имущество в доме, забрал все сбережения семьи за 25 лет и сбежал. А потом появился через полгода – убил кошек, а еще через год – убил собак. Знакомым говорит, что он просто сожжет нас заживо в доме, – рассказывает женщина. – Когда депутаты Верховной Рады принимают какие-то законы, они не понимают, что означает жить с психически больным человеком, который еще вчера был здоров, а потом с ним началось что-то происходить и ты ничего не можешь сделать с этим. Он должен сам еще понять, что он болен и пойти лечиться. Сегодня даже друзьям его понятно, что с ним что-то происходит, но каждый пытается остаться в тсороне. Человек сбежал. Слава богу, правоохранительные органы вникли в эту ситуацию и сегодня они пытаются реально расследовать это уголовное производство. Есть масса материалов, которые говорят о том, что именно он это сделал. Весь ужас в том, что одна из собак – Линда – это щенок, которого он воспитывал, с которым он ходил на выставки, и он совершенно жестоко подбросил яд и отравил и Линду, и Шерифа. Это не просто были собаки, которые охраняют территорию, это была наша семья».
По словам женщины собаки умирали в таких муках, что от боли начали кусать друг друга.
«Сегодня этот человек опасен не только для общества, но и сам для себя. Мне кажется, если бы он пролечился, то просто ужаснулся от того, что он сделал со своей жизнью. Собаки умирали настолько тяжело... до того, как им стало плохо, ко мне приехала подруга с мороженым. Я просто закрыла их в вольере, чтобы она спокойно могла пройти в дом. Собаки от боли, от той отравы, которая была в этом веществе, кусали друг друга и рвали. Если бы я собак не закрыла в вольере, они бы нас с дочкой просто искусали. После того, как Шериф умер и Линда осталась одна и она уже была обессилена, только тогда мы смогли зайти в вольер, чтобы отвезти ее к ветеринару. Я хочу сказать спасибо моим друзьям. Мы столько прошли кругов ада, чтобы установить, чем отравили собак. Мы дожны довести дело до суда, чтобы хоть там, на суде, его заставили пройти психоневрологическу экспертизу и может хотя бы суд заставит его пролечиться».
РепортерUA продолжит следить за расследованием данного дела.