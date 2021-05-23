В Запорожье произошла стрельба возле «МакДрайва»

РепортерUA 23 мая 2021 - 09:47

В Запорожье около «МакДрайва», расположенного возле ТРЦ «Ашан» вчера вечером, 22 мая, произошла стрельба. Информация поступила в полицию в 22:45.

Как сообщили в ГУНП в Запорожской области, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1982 года рождения достал травматический пистолет и выстрелил в мужчину 1993 года рождения.

В соцсетях опубликовали видео с места происшествия и предположили, что причиной ссоры стала очередь. Стрелок бросил пистолет на месте происшествия и сбежал. Пострадавший - получил гематому в области левого бедра. От помощи медиков он отказался.

Правоохранители открыли уголовное дело ч. 4 ст 296 УК Украины (хулиганство). Злоумышленник не задержан, его место нахождение устанавливается. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...