В Иране локализовали пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе. Фото. Видео

Вечером 2 июня на крупнейшем в Иране Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Его удалось локализовать. В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщает телеканал BBC.
По данным издания, полная ликвидация пожара будет продолжаться до ночи 3 июня. Заместитель министра нефти Ирана Алиреза Садег Абади поблагодарил пожарных, отметив, что распространение огня в горящих резервуарах находится под контролем.
Глава министерства чрезвычайных ситуаций Ирана Пейман Сабериана сообщил, что в результате пожара на НПЗ пострадали 11 человек. Четверо из них госпитализированы, семерым медики оказали помощь на месте.
Утром 3 июня в местных СМИ появилась информация о взрыве одного из горящих резервуаров. Официальные власти эти данные опровергли.
Как отметил глава по общественным связям Тегеранского НПЗ Шакер Хафаи, причиной пожара не был саботаж. Ее установят в ходе расследования.
Напомним, масштабный пожар на Тегеранском НПЗ вспыхнул 2 июня. Загорелся резервуар, в котором находится более 3 млн литров бензина. О жертвах и пострадавших первоначально не сообщалось.
Тегеранский НПЗ - это один крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Он обеспечивает около 15% производства топлива в Иране. Выпускает бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. Находится в южной части провинции Тегеран.
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