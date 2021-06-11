В Запорожской области хотели создать фейковый «городской совет». Фото

Служба безопасности Украины заблокировала в Запорожье попытку создания псевдогосударственного образования «Гуляйпольский городской совет», инициированную местным сторонником идеологии так называемого «псевдонародовластия».
Как сообщили в ведомстве, участниками псевдообразования проводили публичные мероприятия, где они они пропагандировали непризнание действующей украинской власти. Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к «движению» за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
«Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали «мэра» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления. Во время обысков правоохранители изъяли у «депутатов» и «городского головы» печати и штампы так называемых «органов местного самоуправления», протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы», - говорится в сообщении СБУ.
Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.
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