В США произошел масштабный пожар на химическом заводе. Фото

РепортерUA 14 Июн 2021 - 21:35

В городе Роктон в американском штате Иллинойс произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма, сообщает американский телеканал CNN.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

Возгорание уже прокомментировало руководство завода Chemtool. Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властями, чтобы установить все обстоятельства.

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