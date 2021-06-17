Купили леща и попали в больницу: двое жителей Запорожья заразились ботулизмом, их состояние - тяжелое

Двое жителей Шевченковского района Запорожья попали в больницу с диагнозом «ботулизм». Об этом сообщили пресс-службе Запорожского областного центра по контролю и профилактике болезней. Сейчас они находятся в Запорожской областной клинической больнице.
Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, клинический диагноз - «ботулизм» тяжелой степени. Установлено, что пострадавшие 14 июня ели вяленого леща, которого купили в магазине. На данный момент проводятся лабораторные исследования образцов крови и остатков рыбы на наличие ботулотоксина.
Специалисты акцентируют, что ботулизм - острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу продуктов питания, содержащих микробный токсин - ботулинум, и приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменений в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушение зрения, глотания, моторики кишечника.
Токсин палочки ботулизма является наиболее опасным из всех известных бактериальных токсинов. Заболевание может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей. Употребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.
Симптомы ботулизма: заболевание ботулизмом возникает в среднем через сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток. Клинически заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги, а затем проявляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление четкости зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами). Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится затруднительным или вовсе невозможным. Главным впечатляющим местом токсина ботулизма является нервная система. Развивается неврологическая симптоматика. В тяжелых формах заболевания главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.
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