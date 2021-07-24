В больнице умерла жительница Запорожья, которая заразилась ботулизмом после покупки леща

РепортерUA 24 Июл 2021 - 16:47

По факту заболевания двух жителей Запорожья ботулизмом полиция расследует два уголовных производства. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Запорожской области.

Напомним, 15 июня супруги, жители Шевченковского района Запорожья, обратились в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Заболевания пострадавшие связывают с употреблением в пищу вяленого леща, которого они купили 14 июня в одном из заведений продовольственной торговли по улице Чаривной.

22 июля 58-летняя женщина умерла в больнице. В настоящее время состояние ее 59-летнего мужа характеризуется как стабильно тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

«В Запорожское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило заявление от Главного управления Госпродпотребслужбы, о том, что отдельные импортеры продукции «Лещ вяленый чищенный», поставляющие свою продукцию в учреждения розничной торговли, подделали документы о регистрации мощностей предприятия, декларации производителей, а также документы, подтверждающие качество товара с целью выполнения постановок некачественной продукции.

По данным фактам следственным Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области были открыты уголовные производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что по документам, физическое лицо-предприниматель осуществляет поставки рыбной продукции в городе Запорожье, которую заказывает у компании-производителя, которая находится в городе Орехове. Но на момент поставки компания-производитель, согласно предоставленной документации, уже остановила производство рыбной продукции.

Следователи провели обыски по месту жительства предпринимателя поставщика и складского помещения (холодильника для хранения рыбы), на территории одного из местных рынков, который последний снимал по договору-субаренды. Однако, на момент обыска, рыбной продукции, а также других предметов, которые могут иметь значение для расследования указанного уголовного производства, обнаружено не было.

В настоящее время следователи направили запрос в государственные учреждения, в том числе в Главное Управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, с целью получения сведений о предпринимателях, которые поставляют рыбу в учреждения розничной торговли на территории города Запорожья и области с целью проверки их деятельности и недопущения подобных нарушений. Досудебные расследования продолжаются.

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