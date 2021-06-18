Работники оборонного предприятия пытались продать секретные разработки за 2 млн долларов. Фото. Видео

Сотрудники одного из оборонных предприятий Украины пытались продать одной из азиатских стран новейшие разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса за 2 млн долларов. Об этом сообщает СБУ.
Указывается, что речь идет о секретной проектной документации в сфере военного кораблестроения.
«В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи 250 тысяч долларов за часть оборонных сведений», - говорится в сообщении.
Во время обысков по местам проживания участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании мер пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
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