Работники оборонного предприятия пытались продать секретные разработки за 2 млн долларов. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео СБУ 18 Июн 2021 - 12:04

Сотрудники одного из оборонных предприятий Украины пытались продать одной из азиатских стран новейшие разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса за 2 млн долларов. Об этом сообщает СБУ.

Указывается, что речь идет о секретной проектной документации в сфере военного кораблестроения.

«В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи 250 тысяч долларов за часть оборонных сведений», - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам проживания участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании мер пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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