В Бразилии ищут серийного убийцу: ранее он сбежал из двух тюрем

В Бразилии более 300 полицейских из двух штатов задействованы в поисках мужчины, убившем семью, включая двоих детей. Ранее преступник сбежал из двух тюрем. Ему предъявлено обвинение в 31 преступлении, пишет Anadolu.
32-летнего Лазаро Боргес де Соуза разыскивают с помощью служебных собак, дронов и вертолетов. По словам министра общественной безопасности Гояса Родни Миранды, злоумышленник уже брал заложников.
Де Соуза считается вооруженным и очень опасным. Жители городов, где идут поиски, напуганы, многие переехали.
Известно, что мужчина убил четырех человек, ранил трех, захватил по крайней мере десять человек в заложники, сжег несколько машин и домов фермеров. Он угнал автомобиль, перестреливался с полицией, в результате чего был ранен офицер.
По данным полиции, Де Соуза обвиняется в пяти убийствах, трех покушениях на убийство, четырех ограблениях, трех похищениях и др.
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