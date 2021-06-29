В Запорожье соединили пилон вантового моста с левым берегом Днепра. Фото

РепортерUA 29 Июн 2021 - 14:32

В субботу, 26 июня, мостостроители, с помощью плавкрана LK-800, выполнили монтаж третьей секции верховой части вантового моста, который входит в состав автотранспортной магистрали через реку Днепр в городе Запорожье.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, эта секция соединила пилон с подходами к мосту со стороны Прибрежной магистрали. Вес этой секции - 685 тонн.

Следующий шаг - подготовка к монтажу пролета от пилона в сторону острова Хортица. Сначала там смонтируют временную опору МО-3, а затем уже следующую секцию пролетного строения, которая уже собрана и находится на выкатном пирсе стройплощадки в районе Кривой бухты.

Напомним, плавкран LK-800 доставляет металлоконструкции со стройплощадки к объекту строительства Днепром. Расстояние транспортировки - около 7 км, что является рекордным при подобном строительстве в Украине.

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