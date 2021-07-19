В Запорожской области центры массовой вакцинации будут работать и в будние дни: график

В ближайшее время в Запорожской области центры массовой вакцинации будут работать и в будние дни. На сегодня такие пункты прививки работают только в выходные дни. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексей Кулинич.
Сейчас в Запорожской области работает десять пунктов массовой вакцинации граждан. В частности, сделать прививку можно в Запорожье, Васильевке, Бердянске и Мелитополе. Они расположены в учреждениях здравоохранения, Центры работают в выходные дни с 09:00 до 15:00.
Кроме того, на днях пункт массового прививки открылся в ТРК «City Mall», что в Запорожье. За выходные дни вакцинацию там прошли около тысячи человек.
Сейчас в области доступны все вакцины. Есть Astra Zeneca, Pfizer-BioNTech и CoronaVac. В течение недели ожидается прибытие препарата Moderna. Все вакцины доступны в пунктах прививки.
Кроме того, директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации сообщил, что, по желанию, провести вакцинацию своих работников может любое предприятие, где работает более 50 человек. Для этого необходимо лишь подать заявку в Министерство здравоохранения и ожидать приезда мобильной бригады.
Справка.
С 26 июня 2021 в области открылись Центры массовой вакцинации населения от COVID-19 (далее - Центры), которые работают на базе:
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (пр. Соборный, 88, г.. Запорожье)
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Авраменко, 4, г.. Запорожье)
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5» (ул. Запорожского Казачества, 25, г.. Запорожье)
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 8» (ул. Пищевая, 2, г. Запорожье)
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 10» (бульвар Шевченко, 25, г.. Запорожье)
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Мелитопольского городского совета (г. Мелитополь, бульвар Хмельницкого, 46);
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Бердянского городского совета (г.. Бердянск, ул. Победы, 8);
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КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Васильевской поселкового совета (Васильевка, ул. Государственная, 6);
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КУ «Запорожский областной центр молодежи» СОЖ (ул. Патриотическая, 49);
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ТРК «City Mall» (г. Запорожье, ул. Запорожская, 1-б).
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Центр на базе КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи № 8» Запорожского городского совета (г.. Запорожье, ул. Пищевая, 2) работает по средам с 09:00 до 15:00. Центр по ул. Патриотической, 49 - с 11:00 до 16:00, ТРК «City Mall» - с 11:00 до 17:30.
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