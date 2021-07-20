В Запорожье автомобиль влетел в маршрутку: 13 человек пострадали. Фото

В Запорожье, на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара, столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 13 человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, ДТП случилось 19 июля в 17 часов в Коммунарском районе города. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке улиц Говорухи Магара, допустил столкновение с маршрутным такси «Volkswagen Crafter».
В момент столкновения, в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля - двое. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратились 13 человек, среди которых двое несовершеннолетних детей.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и обращаются с просьбой к свидетелям аварии, а также водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи указанного события, обратиться по телефонам: (098) 590-65-92 или 102.
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