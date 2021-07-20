ДТП на Набережной в Запорожье: водителя, сбившего мать с ребенком, взяли под стражу

В Запорожье взяли под стражу водителя «Volkswagen Golf», который сбил женщину с ребенком на Набережной магистрали. Он находился в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, водителю сообщили о подозрении по факту ч. 2 ст. 286-1 УКУ. По данным следствия, 17 июля 27-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf», находясь в состоянии наркотического опьянения, на пешеходном переходе проезжей части Набережной магистрали сбил женщину с ребенком. Пострадавшие с различными телесными повреждениями доставлены в одну из больниц города.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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