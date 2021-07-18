Водитель был под наркотиками: в полиции прокомментировали ДТП на Набережной магистрали. Фото

В субботу, 17 июля, около 23:00 в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Набережной магистрали.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи отделения расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Запорожской области, медики скорой помощи.
Установлено, что 27-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил пешеходов - 37-летнюю женщину и 9-летнего мальчика, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу.
По результатам медицинского осмотра, водитель легковушки находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: 098-590-65-92 или «102».
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