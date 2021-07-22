Плыли на каяках и SUP-досках: мощный ливень накрыл Энергодар. Видео

РепортерUA 22 Июл 2021 - 13:02

В Энергодаре вчера, 21 июля, прошел сильный ливень. Городские улицы оказались затопленными. Это привело к значительным пробкам на дорогах, передает РепортерUA со ссылкой на ENnews.

В соцсетях люди жаловались, что не могли вызвать такси, ведь операторы попросту не отвечали на звонки клиентов.

В Сеть выложили видео, на котором видно, как некоторые жители решили плыть по улицам города на каяках и SUP-досках. 

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