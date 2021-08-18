Хмельницкий накрыл мощный ливень. Видео

РепортерUA 18 Авг 2021 - 11:55

В Хмельницком во вторник, 17 августа, после мощного ливня в городе начались проблемы с электричеством и транспортом, были затоплены улицы, ветер повалил деревья. Об этом сообщает местное издание Є.ua.

Сообщается, что непогода началась около 17 часов и превратила некоторые улицы в реки. Местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром.

Затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью покрыла дорогу и потоком стекала прямо в водоем.

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