Хмельницкий накрыл мощный ливень. Видео

В Хмельницком во вторник, 17 августа, после мощного ливня в городе начались проблемы с электричеством и транспортом, были затоплены улицы, ветер повалил деревья. Об этом сообщает местное издание Є.ua.
Сообщается, что непогода началась около 17 часов и превратила некоторые улицы в реки. Местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром.
Затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью покрыла дорогу и потоком стекала прямо в водоем.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.