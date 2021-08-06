Лесные пожары в Афинах вышли из-под контроля

РепортерUA 06 Авг 2021 - 11:02

Лесные пожары в Афинах (Греция) вышли из-под контроля. Жители двух греческих городков Вотонас и Марафон на север от Афин получили приказ отправиться к побережью в 5 часов утра в пятницу. Об этом сообщает РБК-Украина.

Основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях. Кроме того, в Аттике и остальной Греции прогнозируют сильные ветры, что усугубит ситуацию.

Десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была выжжена территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.
 
Однако погибших не было, и госпитализировали несколько десятков человек, в основном пожарных, которые получили легкие ожоги, а также жителей, пострадавших от отравления дымом.

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