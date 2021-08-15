Мэра Кривого Рога нашли застреленным: возбуждено уголовное производство. Фото

Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови, сообщает РепортерUA со ссылкой на пресс-секретаря полиции Днепропетровской области.
«Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома», - сообщила она.
На месте работают полицейские, которые обследуют домовладение и устанавливают свидетелей происшествия.
«По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины», - сообщила представитель полиции.
На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник полиции Кривого Рога, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.
«Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции», - добавила пресс-секретарь полиции.
Смерть Константина Павлова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту.
"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога", - заявил президент.
Зеленский отметил, что будет держать дело гибели Павлова на своем контроле.
«Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога», - добавил он.
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