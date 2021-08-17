В гараже, у родственников, в общежитии: как сейчас живут запорожцы из дома по ул. Медведева. Фото. Видео

В доме № 7 по ул. Сержанта Медведева после пожара в разрушенном состоянии крыша (сейчас ведется ремонт) и все квартиры – с 5-го по 1-й этажи. На данный момент у людей, оставшихся без крова, нет никаких соображений по поводу того, кто, когда и как восстановит их жилье.
Напомним, что около 22 часов 2 августа загорелась крыша жилого дома в Соцгороде. Спасатели несколько часов сражались с пламенем, и до утра проливали конструкции. К счастью в огне никто из жильцов не погиб и не пострадал.
Чиновники заявляли, что загорелись баллоны с газом для сварки, которые строители оставили там на ночь. Полиция завела уголовное производство по ст. 270 УК Украины – нарушение требований пожарной безопасности.
В то же время, под домом развернулся штаб помощи жильцам, нуждающихся переселили в общежитие, мэрия решает выплатить пострадавшим порядка 2,5 миллионов гривен из бюджета, потому как «выжать» эти средства из «виновников торжества» пока не представляется возможным.
О том, как случился пожар, и чем живут сейчас жители дома, узнавал РепортерUA.
- О пожаре нам сообщили соседи. Сосед позвонил и сказал: «Бегите отсюда, мы горим! Берите документы и всё самое необходимое». Мы выбежали на улицу и смотрели, как пылает наш дом , – рассказывает житель пострадавшего дома Константин Никитин. – Мы дежурили где-то до двух часов ночи, наблюдали эти страшные картины. А потом просто устали и поехали в гараж ночевать. Часов в 4.30 утра мы вернулись и видели, как пожарные продолжали еще тушить или проливать. Подъезды заливали до вечера следующего дня.
О нерадивых подрядчиках, «взявших под опеку» крышу дома (фирма «Базис компани» - Ред.), никто из жильцов ничего толком не знал. В доме не сформировали ОСМД. Константин Иванович вспоминает только, как просились на крышу – это было в конце мая. Именно тогда начался ремонт крыши, на который выделили 1 млн 600 грн из бюджета города несколько лет назад.
Пожар начался с правой стороны дома, но ветром быстро перебросился на левую часть, где находится квартира Никитиных.
- Как только сообщили о пожаре, подъехала одна машина с вышкой, пожарные заливали водой, но было очевидно, что одна машина не справится. Через час подъехала вторая машина с вышкой. Утром пожарные тушили уже пеной. Мы не совсем понимаем, почему сразу пеной не тушили, ведь можно было избежать всего этого потопа и погасить пеной быстрее, - считает житель 3-комнатной квартиры Константин Никитин.
Состояние квартир с пятого этажа до подвала дома сейчас полностью нежилое. Квартиры не сгорели, а утонули. Однако иначе было невозможно, потому как в огне могли погибнуть люди и, разумеется, жизни дороже материальных ценностей. И, тем не менее, жильцам дома пока совершенно непонятно, кто восстановит их квартиры хотя бы до уровня прежнего вида. У многих людей квартиры были практически в показательном состоянии – с качественными ремонтами.
Фирма «Базис Компани», по вине сотрудников которой случился пожар, очевидно, не собирается отвечать за свой проступок, как морально, так и материально. Жильцы дома говорят, что начальник подрядной компании сбежал. Судебные разбирательства будут длиться долго и нудно, а тем временем, люди живут в гаражах, у родственников или в комнатах общежития по ул. Сталеваров, выделенных городом.
Отметим, что «Базис Компани» с очень скромным уставным капиталом (50 тыс. грн), согласно базе закупок Прозорро, выиграла тендер на ремонт крыши в марте текущего года. Заказывал работы департамент ЖКХ Запорожского горсовета. До конца 2021-го года за 1,78 миллиона гривен строители должны были заменить почти всю кровлю на доме и поменять водосточные трубы.
- Нам город заплатил по 25 тыс. грн – это помощь на текущие расходы. Здесь собирается штаб пострадавших от пожара ежедневно, и раздаются сухие пайки продуктами. Многие пострадавшие переехали в общежитие на Сталеваров, но мы захотели, потому что условия нам не очень понравились. Пока мы живем то у дочери с внуками – она на съемной квартире, то в гараже. Мы пенсионеры и не можем себе позволить сделать ремонт самостоятельно, а здесь нужен капитальный ремонт – от пола до потолка. Нам следователь сказал, что размер ущерба не менее миллиона. Но когда у нас с женой пенсии примерно по 3 тыс. грн, то, вы сами можете, понять, что ремонт мы сделать не можем. И надежды на то, что виновники пожара все восстановят, тоже нет. Такая ситуация не только у нас – у всех жильцов дома, а это 34 квартиры, - говорит Константин Никитин.
Ремонтные работы на крыше дома после пожара уже ведутся. Жильцы квартир ежедневно приходят, чтобы «просушить» свои квартиры.
- Квартиры нужно проветривать. И чем чаще и дольше это делать, тем больше шансов спасти. Вы же видите, в каком все состоянии. Все квартиры были залиты водой. Вода текла до самого подвала, где успешно его тоже затопила. Здесь вот сразу завелся грибок на стенах и на полу, - показывает свою 3-комнатную квартиру Нинель Ямбулатова, живущая на втором этаже – прямо под семьей Никитиных.
Ямбулатовы поселились в общежитии на Сталеваров, и, по словам погорельцев, вполне удовлетворены пристанищем.
- Условия жизни в общежитии удовлетворительные. Там многие из нашего дома живут. А что делать, раз такая ситуация? Главное, что там в каждой квартире свой санузел, но а кухня уже общая. Собираемся там на кухне, делимся своими печалями. Что делать со всем этим (показывая на разруху в квартире), пока не знаем. За свой счет точно ничего не сделаем. Здесь полы и стены – все нужно менять… капитальные ремонты от основания. Страшно, - говорит хозяйка квартиры в доме №7 по ул. Сержанта Медведева.
Отметим, что 4 августа, в горсовета заседала профильная комиссия по жизнеобеспечению. По словам представителя ГСЧС, причиной пожара, таки, стало нарушение норм пожарной безопасности сотрудниками подрядной организации, ремонтировавшими крышу. Работники плавили смолу прямо на крыше, а уходя с рабочего места, они просто нормально не затушили огонь, который нагрел оставленный там же газовый баллон. В результате чего и произошел взрыв и начался масштабный пожар.
Деньги на помощь пострадавшим жильцам собираются выделить из городского бюджета, как мы писали выше. Чиновники говорят, что рассматривается два варианта помощи: капитальный ремонт старого дома или покупка квартир на вторичном рынке. Квартиры обойдутся в 25 миллионов гривен из бюджета. Стоимость же реконструкции пока неизвестна.
Привлечь сейчас к ответственности подрядчика невозможно, - говорит глава комиссии по жизнеобеспечению Алексей Басов, - как невозможно заставить их оплатить убытки. Суды будут длиться месяцы и годы, а после победы в тяжбе может оказаться, что платить подрядчику будет банально нечем, так как его уставной фонд составляет лишь 50 тысяч гривен.
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