Сгорели заживо: в ДТП на запорожской трассе погибли пять человек, из них трое детей. Фото. Видео

РепортерUA, фото ГСЧС, видео РИА Мелитополь 20 Авг 2021 - 09:41

На автодороге М-18 «Харьков-Симферополь» сегодня, 20 августа, около четырех часов утра, произошла смертельная авария. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, между с. Высокое и с. Радостное, столкнулись два легковых автомобиля «Mercedes» и «Opel Astra», в результате чего автомобиль «Mercedes» загорелся.

Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, ликвидировали возгорание транспортного средства. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 5 человек, из которых трое детей.

Травмированных водителя и пассажира автомобиля «Opel Astra» госпитализировали в больницу. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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