В Бердянске возле жилого дома обнаружили труп девушки, которую искали родственники

В Бердянске нашли тело девушки, которую разыскивали родственники. Труп обнаружили вчера, 19 августа, около 11:00 в кустах возле дома № 42 по улице Баха.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Проверкой правоохранители установили, что умершей оказалась местная женщина 1993 года рождения.
Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Объявление о поиске девушки по имени Анастасия появилось в группе «Бердянск» вчера, 19 августа, в день. Сообщалось, что в районе Колония, девушка ушла из дома около полуночи. Почему она это сделала - не известно.
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