На запорожской Хортице показали праздничное лазерное шоу. Видео

В рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины в Запорожье на острове Хортица состоялось зрелищное лазерное шоу. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА, пишет РепортерUA.
Зрители имели возможность с крыши музея Запорожского казачества смотреть на представление, которое проектировалась на склоне Кургана Единства. Кровлю музея впервые после длительной реконструкции использовали как смотровую площадку.
На тестовую демонстрацию световой зрелищной представления прибыли не только руководители области, но и иностранные гости. Депутаты Европарламента Майкл Гахлер (Германия), Андрюс Кубилюс, Петрас Аустревичюс и Олекас (Литва) прибыли в Украину для участия в учредительном саммите Крымской платформы и углубления знаний о децентрализаци в Украине.
В сопровождении народного депутата Украины, сопредседателя комитета парламентского ассоциации Украина-ЕС Вадима Галайчука евродепутаты прибыли на легендарную Хортицу, ознакомились с новыми туристическими локациями, а также посмотрели лазерно-проекционное шоу.
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