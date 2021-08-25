В Виннице произошел масштабный пожар на мебельном складе. Фото. Видео

РепортерUA 25 Авг 2021 - 21:27

В Виннице сегодня вечером, 25 августа, вспыхнул серьезный пожар в складских помещениях одного из мебельных цехов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как было установлено, одно из арендованных помещений использовалось под цех по изготовлению мебели. В 18:49 пожар удалось локализовать.

По данным местных СМИ, пожар произошел на улице Щорса на Старом городе. Огонь охватил 700 квадратных метров, а столб дыма был виден за несколько километров.

В ГСЧС отмечают, что на месте происшествия работает 43 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причины пожара устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

В 19:42 пожар ликвидировали.

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