В Виннице произошел масштабный пожар на мебельном складе. Фото. Видео

В Виннице сегодня вечером, 25 августа, вспыхнул серьезный пожар в складских помещениях одного из мебельных цехов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как было установлено, одно из арендованных помещений использовалось под цех по изготовлению мебели. В 18:49 пожар удалось локализовать.
По данным местных СМИ, пожар произошел на улице Щорса на Старом городе. Огонь охватил 700 квадратных метров, а столб дыма был виден за несколько километров.
В ГСЧС отмечают, что на месте происшествия работает 43 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причины пожара устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
В 19:42 пожар ликвидировали.