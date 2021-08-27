В Запорожской области после ДТП загорелся бензовоз. Фото. Видео

В Запорожской области, между селами Водяное и городом Каменка-Днепровская, перевернулся бензовоз «МАН» и загорелся. Пока спасатели принимали меры по ликвидации пожара, работники полиции организовали безопасный объезд другим участникам дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла 26 августа около 16.20. При падении грузовик повредил газовую трубу, проложенную между селами Водяное и городом Каменка-Днепровская.
Пожарные ликвидировали возгорание около 17:20. Специалисты управления по газоснабжению приняли необходимые меры по устранению утечки газа. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «МАН» не соблюдая безопасную скорость движения, выехал на левую обочину и автомобиль перевернулся. При падении бочка, прикрепленная к автомобилю, оторвалась и ударилась в газовую трубу, проложенной в селе Водяное. На обочине автомобиль загорелся.
В результате аварии 33-летний водитель бензовоза получил ожог правой стороны лица и ожог руки. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.
По данному факту в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества). Санкция по статье влечет наложение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
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