На запорожской Хортице пьяный водитель сбил семейную пару с маленьким ребенком. Фото

На острове Хортица по дороге к базе отдыха, водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на повышенной скорости, сбил супругов и их пятилетнюю дочь. Авария произошла 29 августа около 20 часов вечера.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на месте происшествия, полицейские установили, что водитель автомобиля "Honda Accord", 1972 года рождения на автодороге между кафе «Казацкое подворье» и домом отдыха «Пектораль» не соблюдая скоростной режим, сбил пешеходов: мужчину и женщину 1986 и 1993 года рождения, а также их малолетнюю дочь.
Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас ее состояние тяжелое.
Установлено, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя. За совершение тяжкого правонарушения полицейские задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.