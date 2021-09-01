Запорожский суд посадил под домашний арест водителя «Хонды», который сбил семейную пару с ребенком. Фото

РепортерUA 01 Сен 2021 - 10:55

В Запорожье Ленинский районный суд на открытом заседании избрал меру пресечения для 49-летнего водителя Honda Accord, который сбил семейную пару и их пятилетнюю дочь. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Как сообщили в пресс-службе суда, вечером 29 августа водитель ехал на скорости и сбил 35-летнего мужчину, 28-летнюю женщину и их 5-летнюю дочь, которые шли пешком вдоль дороги на Хортице (между кафе «Козацьке подвір’я» і базой отдыха «Пектораль»). В крови водителя выявили 1,6 промилле алкоголя. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании для водителя в качестве меры пресечения содержание под стражей. Прокурор также настаивал на аресте.

Адвокат подозреваемого просил применить более мягкую меру к водителю. Он объяснил, что подозреваемый свою вину признает и перечислил на карту потерпевших деньги для лечения девочки. Суд решил отправить водителя под круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца. 

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