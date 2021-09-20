В результате стрельбы в вузе в Перми погибли пять человек. Видео

РепортерUA, видео РБК 20 Сен 2021 - 10:54

В результате стрельбы в Пермском государственном университете в РФ погибли пять человек. Об этом сообщает Следком РФ, пишет РепортерUA.

Напомним, что 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 5 человек погибли, 6 пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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