В результате стрельбы в вузе в Перми погибли пять человек. Видео

В результате стрельбы в Пермском государственном университете в РФ погибли пять человек. Об этом сообщает Следком РФ, пишет РепортерUA.
Напомним, что 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 5 человек погибли, 6 пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.
Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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