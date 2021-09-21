Запорожские школы, где привито менее 80% педагогов, с четверга закрываются на карантин

РепортерUA 21 Сен 2021 - 14:42

 

В Запорожской области, школы, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По решению Правительства учебные заведения, где прививки имеют менее 80% работников, при усиленном карантине не будут работать вообще. То есть, уже с 23 сентября такие детсады, школы и университеты закрываются. Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Образовательное учреждение продолжит свою работу только после того, как его сотрудники пройдут прививки.

Это решение Правительства и Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Оно обязательно к исполнению по всей стране и не подлежит обсуждению, сообщили в Департаменте информационной деятельноси и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
 
В Запорожской области вакцинировано 56% работников дошкольного образования, 58% - учреждений среднего образования, 59% - высшего, 52% - внешкольного образования и профессионального - 50%. Из десяти университетов готовы работать только два. 

В Бердянском районе готовы к работе 8% образовательных учреждений, в Васильевском - 28%, а в Мелитопольском - 56%. У территорий еще полтора суток, чтобы сделать прививку ради того, чтобы дети учились в привычном режиме. Информация о прививок будет производиться по каждому учебному заведению.

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