Запорожские школы, где привито менее 80% педагогов, с четверга закрываются на карантин

В Запорожской области, школы, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По решению Правительства учебные заведения, где прививки имеют менее 80% работников, при усиленном карантине не будут работать вообще. То есть, уже с 23 сентября такие детсады, школы и университеты закрываются. Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Образовательное учреждение продолжит свою работу только после того, как его сотрудники пройдут прививки.
В Бердянском районе готовы к работе 8% образовательных учреждений, в Васильевском - 28%, а в Мелитопольском - 56%. У территорий еще полтора суток, чтобы сделать прививку ради того, чтобы дети учились в привычном режиме. Информация о прививок будет производиться по каждому учебному заведению.