Смертельное ДТП на ул. Бородинской: запорожскому студенту вынесли приговор. Фото

РепортерUA 27 Сен 2021 - 10:42

Сегодня, 27 сентября, в Ленинском районном суде Запорожья вынесли приговор Артуру Повшоку, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП на ул. Бородинской.

Суд признал парня виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. 

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения. Приговор вступает в силу после завершения срока подачи апелляционной жалобы. 

Напомним, 21 марта, около шести утра, произошла авария на ул. Бородинской. Автомобиль «BMW» врезался в дерево и разлетелся на две части. В результате один человек погиб, еще двух людей из искореженного атвомобиля доставали спасатели. Обвиняемый - студент пятого курса ЗНУ, согласно постановлению Ленинского районного суда, находится под ночным домашним арестом. Ему запрещено покидать жилье с 22:00 до 6:00.

Погибший - 24-летний студент-медик Ярослав Матюнин. Ему 17 марта исполнилось 24 года. А 21 марта он погиб. В то утро они возвращались домой с караоке-бара. Он закончил медицинский университет и до момента смерти учился на интернатуре на детского отоларинголога. Со слов соседа, который рядом сидел в автомобиле, всю дорогу Ярик находился на пассажирском сидении возле водителя, а когда развезли ребят по домам: он пересел на заднее сиденье. 

Погибший Ярослав Матюнин

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