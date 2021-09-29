СБУ разоблачила схему махинаций на Запорожской таможне: потери бюджета составили 42 млн грн

СБУ разоблачила схему злоупотреблений на Запорожской таможне: только по одному факту «служебной халатности» государственный бюджет недополучил 42 млн грн. Все это из-за умышленных нарушений процедур административных взысканий.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники начали схему еще в 2019 году. Она «основана на сотрудничестве» с предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов.
Только по одному из установленных фактов, из-за служебной халатности чиновников, государственный бюджет недополучил почти 42 миллиона гривен. Это произошло из-за того, что служащий таможни не выполнил своих обязанностей надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд.
Таким образом, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания. Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные по документированию ряда похожих правонарушений и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме человек.
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