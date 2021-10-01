В запорожский суд передали дело членов ОПГ, которые обокрали «Золотой век»

В Запорожье будут судить членов ОПГ, которые обокрали известную ювелирную сеть «Золотой век». Обвинительный акт по уголовному производству направлен в Орджоникидзевский районный суд Запорожья.
Напомним 14 июня 2021 года в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратился представитель известной компании, которая имеет сеть ювелирных магазинов по всей Украине. Он заявил, что в офисном помещении по улице Рекордной в Запорожье, неизвестный тайно, путем отключения сигнализации, проник в сейфовой комнаты и похитил 20 тыс. долларов США, более миллиона евро, а также около трех миллионов гривен. По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции установили личности всех трех фигурантов, причастных к совершению уголовного преступления. Все они работали в системе охраны заведения. Благодаря своевременно принятым мерам, большую часть похищенной наличности удалось вернуть.
Досудебным расследованием установлено, что все трое злоумышленников для совершения кражи действовали по заранее разработанным общим планом. Во время совершения уголовного преступления у каждого из них была своя функция.
На основании собранных материалов 10 августа следователем следственного управления областной полиции, по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, трем фигурантам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины в составе организованной преступной группировки. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В настоящее время по результатам рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения, на основании постановления суда, одного фигуранта взяты под стражу, еще двое объявлены в розыск. 30 сентября обвинительный акт по уголовному производству направлен в Орджоникидзевский районный суд Запорожья.