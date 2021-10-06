Запорожская область близится к «красной» зоне карантина

На сегодняшний день в Украине уже три области соответствуют критериям «красного» уровня эпидопасности. В этом списке и Запорожская область.
«За прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 35%, уровень госпитализаций - на 34%. При этом госпитализации опережают выписки на 50%», - отметил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), передает официальный телеграм-канал Коронавирус.инфо.
Суточная смертность за последние 2 недели удвоилась. Сейчас Харьковская, Запорожская и Херсонская области формально соответствуют критериям «красного» уровня эпидопасности. Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по вопросу перехода этих регионов в «красную» зоны. Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
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