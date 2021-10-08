В борьбе за жизнь: малышу из Запорожья срочно нужна помощь в реабилитации. Фото

РепортерUA 08 Окт 2021 - 13:05

Ребенку из Запорожья Мише Гудко, у которого в июне 2020 года обнаружили злокачественную опухоль мозга, необходима помощь неравнодушных людей. Несмотря на свой маленький возраст, малыш уже прошел много испытаний и чтобы вернуться к счастливой и здоровой жизни ему необходимо восстановление.

Ранее РепортерUA рассказывал об этом и обращался за помощью к читателям. Опухоль находилась в труднодоступной части головы, где много нервных окончаний. Поэтому достаточно длительное время оперировать ребенка не решались в одной больнице. Сделать операцию взялись в Ужгороде. Вернувшись в Запорожье, семья ждала реабилитацию, но состояние Миши ухудшилось. 

Сперва было длительное лечения в турецкой клинике, а далее в клинике Греции «Анагенеси», где Миша проходил курс реабилитации. За три месяца реабилитации была проделана огромная работа, результаты которой превзошли ожидания медиков.

По словам мамы Миши Екатерины Гудко, в центре «Анагенеси» в Греции Мише наконец-то удалили трахеостому, что очень улучшило его общее физическое состояние. После занятий с реабиатологами ребенок начал уверенее держать голову и потихоньку сидеть самостоятельно, так же он может самостоятельно двигать рукой.

«Научился жевать твердую пищу, так как с ним работали специалисты, которые работали с мышцами лица и челюсти. Также с Мишей работали эрготерапевты, которые обучали его заново контролировать свое тело. Благодаря этим занятиям улучшилось его восприятие окружающего мира он стал более контактным с другими людьми», - рассказывает мама мальчика.

После такой нелегкой борьбы за свою жизнь малыша выписали из клиники и разрешили вернуться домой в Запорожье. Но, по завершении курса реабилитации все терапевты рекомендуют продолжать лечение в специализированных центрах и не останавливаться на достигнутом. 

«Мы нашли подобный центр в Украине. Но очень нуждаемся в средствах! Просим всех неравнодушных людей помочь Мише стать на ноги! Без вашей поддержки нам никак не справиться. Спасибо всем людям, которые нам помогали на протяжении всего нашего пути и помогали Мише снова стать здоровым, жизнерадостным мальчиком», - обращтилась мама Миши. 

В реабилитационном центре «Модрычи» предстоит занятия с физиотерапевтом, эрготерапевтом, арттерапия, и занятия в бассейне. Если не продолжать занятия то весь достигнутый прогресс очень быстро уйдет. Стоимость реабилитации в центре составляет 174 тыс. 720 грн в месяц. Семья обращается за помощью ко всем неравнодушным, так как данная сумма непосильна. 

Карта папы Миши Антона Гудко - Приват банк 5168745321913284, Монобанк 4441114426982177.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
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