Маленькому запорожцу срочно нужна помощь после операции. Фото

Маленькому запорожцу Мише Гудко, которому еще не исполнилось 5 лет, нужна помощь в реабилитации после длительного и сложного лечения. В июне у мальчика выявили злокачественную опухоль головного мозга.
В начале октября его привезли в Запорожье после проведения операции в Ужгороде. Сейчас Миша находится в реанимации детской областной больницы.
«Прошла еще одна неделя в реанимации, мы все очень надеялись что Мишеньку переведут из реанимации в общую палату, но, к сожалению, у Миши поднялась высокая температура и медики долго пытались выяснить, в чем причина. К счастью, температура уже не поднимается, но пока переводить в общую палату не предоставляется возможным. Мишеньке загипсовали обе ножки, это было неоходимо, так как после длительных судорог ступни в неестественном положении. Очень надеемся на Вашу помощь, ребенку как можно скорее нужно собрать почти 150 тыс. гривен на полноценную реабилитацию», - сообщается на странице помощи ребенку в инстаграм.
Родители изучили программы реабилитационных центров Украины, так как сейчас наилучшим вариантом, по мнению медиков, представляется лечение именно в Украине. Мальчик еще очень слабый и перелеты могут негативно сказаться на его здоровье. Из предложенных вариантов реабилитационный комплекс Модрычи во Львовской области, который наиболее подходит по программе реабилитации.
Карта папы - Антона Гудко: Приват банк 5168 7453 2191 3284, Монобанк 5375 4141 0496 0686.