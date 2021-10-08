Спасатели сообщили подробности пожара в Шевченковском районе Запорожья: есть пострадавший. Фото

В Шевченковском районе Запорожья спасатели ликвидировали пожар на территории частного дома. Возгорание произошло 7 октября на территории частного дома по пер. Аллейному.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом, надворные постройки и хозяйственные вещи на дворе на общей площади 250 кв. м. В результате происшествия пострадал 24-летний сын владельца дома. Его госпитализировали в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, сложность тушения заключалась в том, что была большая пожарная загруженность, а именно: надворные постройки, которые располагались вплотную друг к другу и выполнены из горючих материалов, и порывы ветра, из-за которых огонь быстро перекидывался на здания. Подача воды на тушение осуществлялась методом подвоза из-за малого давления в пожарных гидрантах.
В 18:20 пожарные локализовали возгорание, а в 18:58 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание в надворной постройке. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 9 единиц техники и 30 человек личного состава.
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