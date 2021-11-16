Мэр Бердянска Валерий Баранов подал в отставку

Сегодня, 16 ноября, в начале заседания дня депутата накануне очередной сессии Бердянского горсовета городской голова Бердянска Валерий Баранов объявил о том, что уходит в отставку.
Поясняя принятое решение, Валерий Баранов пожаловался на невозможность работы в условиях постоянного противодействия со стороны большинства депутатов городского совета.
- Но в этот раз дружеской работы не получилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива, – отметил Валерий Баранов. – А как работать в этой обстановке? Я вижу два варианта: Первый – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться. И второй вариант – подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без моего участия. Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации моим возрастом и личными мотивами я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде. Хочу поблагодарить своих избирателей, извиниться перед ними за такое вынужденное решение. В дальнейшем я готов помогать городу всеми возможностями, - обратился Валерий Баранов.
После зачитывания заявления он вышел из сессионного зала.
Напомним, Валерий Баранов победил на выборах городского головы в 2020 году. На пост он избирался от политсилы «За майбутне». Главным соперником Баранова на выборах был нынешний секретарь горсовета Бердянска Александр Свидло.