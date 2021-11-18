В Запорожье проведут служебное расследование по поводу деятельности директора департамента здравоохранения Виктории Ушаковой. Данное распоряжение и.о. мєра Анатолия Куртева опубликовано на сайте мэрии.
Расследование проводят по поручению главы МОЗ Виктора Ляшко. Специальную комиссию возглавил заместитель городского голова Анатолий Васюк. В составе комиссии семь человек.
Сообщается, что служебное расследование началось 1 ноября и должно закончиться не позже 12 декабря.
Напомним, 20 октября во время визита в Запорожье глава МОЗ Украины Виктор Ляшко заявил, что инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье. Такое решение он принял после рабочей поездки в Запорожскую область.