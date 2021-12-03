Ребенку из Запорожья срочно нужно собрать 100 тыс. гривен на реабилитацию

Ребенку из Запорожья Мише Гудко, у которого в июне 2020 года обнаружили злокачественную опухоль мозга, необходимо собрать 100 тыс. гривен для реабилитации. Об этом РепортерUA рассказали родные мальчика.
Миша с родителями недавно вернулся из Турции, где проводили плановое обследование. Осложнений не обнаружили. Кроме того, была проведена операция по удалению венозного порта. Следующее обследование состоится через 4 месяца. До этого времени мальчику необходимо пройти курс реабилитации.
Сейчас семья собирает средства на то, чтобы их принял реабилитационный центр в Модрычах, где Миша уже был и прохождение курса дало положительный результат.
Каждый курс реабилитации стоит 100 тыс. гривен.
Карта папы Миши Антона Гудко - Приват банк 5168745321913284, Монобанк 4441114426982177.