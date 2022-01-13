В Бердянске сообщили о минировании 16 школ: дети и персонал эвакуированы

РепортерUA 13 Янв 2022 - 10:41

Сегодня, 13 января, в 8:50 в электронные адреса 16 учебных заведений города Бердянск поступило сообщение об их минировании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

В настоящее время учащиеся и персонал учебных заведений эвакуирован. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка.

По данным ПРОБердянск, неизвестный «минер» требует миллион гривен. 

Напомним, в конце декабря неизвестный сообщил о минировании 17 учебных заведений и требовал 125 тысяч гривен. Кроме того, это не единичный случай. Директора школ получали электронные письма с угрозами взрыва и требованием перевести 50 тысяч гривен. Во всех случаях взрывоопасных предметов в учебных заведениях не выявили. 

Стоит также отметить, что вчера о ложных минированиях сообщали из разных уголков Украины. В столице, например, сначала «заминировали» два аэропорта и все школы. Потом пришел вызов о минировании всех школ во Львове, Черкассах, Днепре, и еще трех школ в Николаеве. «Взрывчатку» позже искали на центральных станциях метро Киева.

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