Взрыв в запорожском доме: оперативная информация от спецслужб. Фото (Обновляется)

По состоянию на 10:00 28 января силами коммунальных предприятий удалось зафиксировать опоры третьего этажа для предотвращения дальнейшего разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Спасатели продолжают разбор конструкций и поиск вероятных пострадавших. Всего для ликвидации последствий от ГУГСЧС привлекалось 10 единиц специальной техники, 40 человек личного состава.
По решению руководства Главного управления на месте происшествия развернуто два мобильных пункта обогрева. Пострадавшим оказывают помощь психологи ГСЧС и волонтеры ЗОО «Общества Красного Креста Украины».
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В Запорожье эвакуированных из дома жильцов, где произошел взрыв, расселили в общежитие по ул. Сталеваров. Фото
Кроме того, органами местной власти решен вопрос по поселению жильцов многоквартирного дома. Людей взяли на учет и предоставили возможность временного поселения в общежитие по ул. Сталеваров,8.
По данному факту следственным управлением ГУНП в Запорожской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).
10:44. Как сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадали 2 человека: женщина примерно 35 лет и женщина 55 лет. Женщина 55 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения. Женщина 35 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела ІІ-ІІІ ст. 80% тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок.Пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, была констатирована смерть пострадавшей женщины 76 лет.
11:16. Прокурорами Запорожской областной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины). Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
11:33. В Запорожском горсовете состоялось заседание внеочередной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где обсудили действия властей по ликвидации последствий взрыва. Спасатели еще ведут поисковые работы по выявлению предполагаемых пострадавших. В ликвидации последствий несчастного случая задействовано 88 человек 26 единиц техники.
Также городские власти сообщили, что имеют возможность оказать материальную помощь пострадавшим в размере 12 прожиточных минимумов, это более 26 тысяч гривен каждому.
Сегодня в течение дня должны дать заключения о состоянии конструкций дома. Коммунальные службы изучают возможность возобновления отопления, электро- и водоснабжения в соседние подъезды.
Как только спасатели завершат свою работу, представители «Запорожгаза» начнут расследование, чтобы установить причину взрыва.
11:45. По состоянию на 11:45 поисковые работы завершены. Подразделения ГСЧС во взаимодействии с коммунальными службами зафиксировали несущие конструкции третьего этажа строительными домкратами, продолжается разбор разрушенных конструкций.
Для пострадавших организованы горячие напитки и питание. Работниками полиции организована охрана места происшествия.
Специалисты взрывотехнической службы Главного управления национальной полиции и газоснабжающей кампании устанавливают причины взрыва в жилом доме. Органами местной власти решен вопрос об отселении пострадавших жителей - 14 граждан, из них 3 несовершеннолетних детей, всего 6 семей.
Предварительно комиссией ТЭБЧС Запорожского городского совета чрезвычайное событие квалифицировано как чрезвычайная ситуация местного уровня техногенного характера.
14:30. В управлении внутренней политики Запорожского горсовета сообщили, что запорожцы, желающие помочь пострадавшим, могут перевести деньги на счет Запорожской областной организации Красного креста.
Реквизиты: Код по ЕГРОПУ: 02940196 МФО: 313399 Р/С UA 043133990000026002060757703 в Запорізьке РУ АТ КБ.
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