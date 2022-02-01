В Запорожской области задержали членов ОПГ, которые отбирали у людей жилье - детали

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Запорожской области организованную преступную группу, участники которой насильственными методами отбирали жилье у людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в состав группы входило четыре жителя Бердянска, в том числе работник правоохранительного органа. Злоумышленники действовали под видом риелторов. Подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров, инвалидов, алко и наркозависимых лиц, от которых требовали согласия на переоформление их жилья на подставных лиц.
В случае отказа применяли к ним физическое и психологическое давление. В некоторых случаях наиболее «несговорчивых» похищали и насильственно удерживали или оформляли на принудительное лечение в нарко- или тубдиспансерах.
Оперативники СБУ установили и задокументировали пять фактов незаконного завладения имуществом на общую сумму 1 млн грн. В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
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ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 190 (мошенничество),
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ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением, совершенное группой лиц),
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ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, совершенная группой лиц),
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ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий);
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ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к противоправной схеме лиц.