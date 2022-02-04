Россия и Китай приняли совместное заявление

РепортерUA 04 Фев 2022 - 12:21

Россия и Китай приняли совместное заявление о международных отношениях. Документ опубликован 4 февраля на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин сейчас находится с визитом в Пекине. У него проходят переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, Россия и Китай выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны.

Отмечается, что Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности в Европе.

В документе также указано, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ.

«В сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», - говорится в заявлении.

Отмечается, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

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