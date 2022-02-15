Резников: На сегодня нет оснований введения военного положения в Украине. Видео

На сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения. Такой режим не будут вводить ради того, чтобы регулировать медийное пространство. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова".
«Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания», - отметил он.