Резников: На сегодня нет оснований введения военного положения в Украине. Видео

РепортерUA 15 Фев 2022 - 07:54

На сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения. Такой режим не будут вводить ради того, чтобы регулировать медийное пространство. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова".

 

«Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания», - отметил он.

По его мнению, Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.

«Но военное положение вводится в случае вторжения, я надеюсь, что такого вторжения не произойдет», - добавил Резников.

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