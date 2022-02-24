В запорожской СБУ открыли круглосуточную горячую линию

Управление СБУ в Запорожской области и все силовые органы региона усилили защиту объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, направленные на недопущение диверсий, противодействие другим проявлениям войны.
Как сообщили в пресс-службе СБУ региона, идет максимально слаженная работа по наиболее эффективной защите нашей страны и безопасности жителей региона. В то же время, граждан призывают пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять данные о передвижении и местах дислокаций украинских военных и техники, месте развертывания блокпостов. Важно, не запускать квадракоптеры, дроны, беспилотные летательные аппараты, поскольку к ним будет применена военная техника.
Кроме того, в СБУ просят информировать правоохранителей в случае:
- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов; - выявление подозрительных предметов или средств поражения;
- получение информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.
В случае получения такой информации нужно сообщить Управлению СБУ в Запорожской области по номеру круглосуточной горячей линии: (061) 239-60-40.
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