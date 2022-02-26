В Мелитополе продолжаются столкновения: ранены 14 военных - глава ЗОГА

РепортерUA 26 Фев 2022 - 10:00

В Запорожской области в результате обстрелов ранения получили 14 украинских военных. Об этом во время видеообращения заявил председатель ЗОГА Александр Старух. 

По его словам, самая сложная ситуация в Мелитополе - военная техника агрессора.

«В областном центре ночь прошла спокойно, жизнедеятельность обеспечена, есть отключение отопления в связи с техническими требованиями к безопасности, вопрос решается. Бердянск – ночь пережил спокойно. Утром местные власти решают вопросы обеспечения дальнейшей жизнедеятельности города. Энергодар – без обстрелов. Самая сложные ситуация в Мелитополе, в городе тяжелая вражеская техника. Столкновения продолжаются. Колонна вражеской техники пошла в сторону Приморска. С 20:00 прошедшего дня до 8:00 утра у нас 14 раненых наших военных. Впереди непростой день», - сказал Старух.
 
Также он подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая. 

Видеообращение по ссылке - https://t.me/starukhofficial/2231

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...