В Мелитополе продолжаются столкновения: ранены 14 военных - глава ЗОГА

В Запорожской области в результате обстрелов ранения получили 14 украинских военных. Об этом во время видеообращения заявил председатель ЗОГА Александр Старух.
По его словам, самая сложная ситуация в Мелитополе - военная техника агрессора.
«В областном центре ночь прошла спокойно, жизнедеятельность обеспечена, есть отключение отопления в связи с техническими требованиями к безопасности, вопрос решается. Бердянск – ночь пережил спокойно. Утром местные власти решают вопросы обеспечения дальнейшей жизнедеятельности города. Энергодар – без обстрелов. Самая сложные ситуация в Мелитополе, в городе тяжелая вражеская техника. Столкновения продолжаются. Колонна вражеской техники пошла в сторону Приморска. С 20:00 прошедшего дня до 8:00 утра у нас 14 раненых наших военных. Впереди непростой день», - сказал Старух.
Также он подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая.
Видеообращение по ссылке - https://t.me/starukhofficial/2231
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