В Китае заявили, что готовы способствовать прекращению войны в Украине

РепортерUA 01 Мар 2022 - 15:41

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба обратился к Ван И с просьбой использовать отношения между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.

Китайский министр заверил украинского коллегу в готовности Китая прилагать все усилия по прекращению войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН.

Напомним, несколькими днями ранее Китай воздержался от голосования за резолюцию в Совбезе ООН с осуждением России за войну в Украине.

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