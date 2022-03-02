В Украине запустили горячую линию по гуманитарным вопросам

Правительство Украины открыло новую горячую линию для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам. Она будет работать в круглосуточном режиме, сообщается на сайте Кабмина в среду, 2 марта.
Указано, что горячая линия работает по номеру 1545. Звонки с телефонов мобильных операторов – бесплатные.
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На линию можно обращаться с такими вопросами:
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проблемы с водоснабжением, водоотведением, отоплением;
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повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
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эвакуация и возвращение граждан, которые были вынуждены выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
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потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
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потребности в лекарствах;
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потребности в горючем;
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вопросы социальных выплат, получения пенсий;
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проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.
Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.
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