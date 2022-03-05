Где в Запорожье собирают гуманитарную помощь: адреса пунктов

Для того, чтобы ускорить сбор гуманитарной помощи для военных и переселенцев в Запорожье открыли пункты приема в разных районах. Они работают с 9:00 до 17:00. Об этом говорится в обращении директора департамента культуры горсовета Екатерина Симоновой.
Так, помощь принимают по следующим адресам:
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В Бородинском микрорайоне сбор идет в библиотеке на Ладожской, 26.
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В Хортицком районе – во дворце культуры «Хортицкий» и в библиотеке на Сергиенко, 11.
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Жители Шевченковского района могут обратиться в библиотеку на Чаривной, 143.
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В центре города идет сбор помощи во дворце культуры «Титан», на Победы, 131.
Также волонтеры собирают помощь в Туристическом информационном центре по проспекту Соборному, 151.
Что нужно:⠀
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аптечки, медикаменты для оказания первичной помощи
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фонарики, батарейки
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матрасы, одеяла, подушки
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теплые вещи
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сухие пайки, продукты длительного хранения.
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