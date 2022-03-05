Где в Запорожье собирают гуманитарную помощь: адреса пунктов

РепортерUA 05 Мар 2022 - 18:00

Для того, чтобы ускорить сбор гуманитарной помощи для военных и переселенцев в Запорожье открыли пункты приема в разных районах. Они работают с 9:00 до 17:00. Об этом говорится в обращении директора департамента культуры горсовета Екатерина Симоновой.

Так, помощь принимают по следующим адресам:

  • В Бородинском микрорайоне сбор идет в библиотеке на Ладожской, 26.

  • В Хортицком районе – во дворце культуры «Хортицкий» и в библиотеке на Сергиенко, 11.

  • Жители Шевченковского района могут обратиться в библиотеку на Чаривной, 143.

  • В центре города идет сбор помощи во дворце культуры «Титан», на Победы, 131.

Также волонтеры собирают помощь в Туристическом информационном центре по проспекту Соборному, 151.

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